«Теперь не так одиноко»: сын Рудковской признался в двойном пополнении в семье

Гном Гномыч также подготовил для поклонников и плохие новости.

Александр Плющенко, более известный как Гном Гномыч, признался в подаренных ему недавно родителями — двух собаках. До этого сын продюсера Яны Рудковской не только тяжело заболел, но и потерял любимого питомца по прозвищу Фифа. Об этом пишет 7Дней.ru со ссылкой на соцсети звездного наследника.

«Родители мне подарили двух малышек Плюшу и Милу — такой же породы, как Фифа», — рассказал Плющенко.

Юный хозяин рассказал, что оба питомца оказались породы той-терьер. Причем они станут жить в его комнате, в «домике». Плющенко добавил, что теперь ему не так «больно и одиноко» после сделанного родителями подарка.

Александр Плющенко показал двух подаренных ему родителями собак. Instagram* / gnomgnomych

Дело в том, что 11-летний сын Рудковской исчез из публичного поля на десять дней. Он объяснил этот факт своей долгой и тяжелой болезнью, на которую наложилась смерть его собаки Фифы. Питомец появился в доме Рудковской несколько лет назад, когда Плющенко был совсем маленьким.

Мальчик отметил, что это событие оказалось большим горем не только для него, но и для всей семьи. В итоге, как из-за этого, так и по причине болезни — Плющенко пришлось ненадолго отказаться от тренировок на льду.

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