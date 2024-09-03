Вот и лето прошло: в каких школах учатся звездные дети

Знаменитости готовятся к новому учебному году. Сколько стоит в этом году собрать ребенка в школу? И какие суммы тратят звезды на обучение наследников? Зачем перед первым сентября Яна Рудковская уговорила сына сменить прическу? И для чего Филипп Киркоров отправил детей учиться за границу? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В конце лета все родители школьников озадачены одним — подготовкой детей к учебе. Звезды — не исключение. Вместо концертных нарядов артисты выбирают линейки и ластики.

«Канцелярия. У нас к ней вообще есть любовь в семье. Мы с удовольствием там ныряем, пока ребенку смотрим, начинаем себе какие-то блокнотики искать, тетрадочки для записи. Это интересно», — поделилась певица Надежда Ручка.

Сын солистки «Блестящих» Лев в этом году идет в первый класс. Артистка призналась, что волнуется, будто бы ей самой вновь предстоит сесть за парту.

«Вчера вечером подумала: а дальше он будет в чем ходить? Уже все эти веселые футболки, наверное, отменяются. Сейчас просят в школе, по крайней мере, в первых классах, что у них есть своя форма. Мы не закупались в каких-то супербрендовых магазинах… В первом классе детям все равно на все эти модные фирмы и аббревиатуры», — рассказала она.

У Яны Рудковской другие заботы. Для нее главное, чтобы сын Александр пошел в школу с новой прической. Все лето мальчик носил косички, которые не очень нравились маме. Она терпела. Но перед первым сентября все-таки уговорила его сделать аккуратную стрижку.

«Я думаю, что он будет роскошно выглядеть и, конечно, расплетет сейчас свои косички. Потому что эти косички, конечно, каждую неделю приезжает мастер, заплетает. Почему-то все думают, что это опять я придумала. Нет, ребята, ему 11 лет, он сам руководит процессом», — высказалась продюсер Рудковская.

Кстати, Саша Плющенко, в отличие от многих звездных наследников, посещает государственную школу, которая находится в Подмосковье.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков, наоборот, выбрали для старшего сына Артемия частную школу. Как сообщает пресса, стоимость обучения там составляет почти миллион рублей в год.

«Частная школа может дать другие возможности. Во-первых, маленькие классы. Это да. В два, а то и в три раза меньшее количество детей. Второе: в частной школе (сейчас это практика повсеместная), помимо учителя, есть еще и тьютор. Если ребенок себя сегодня чувствует как-то некомфортно, они спокойно могут выйти из класса, перейти, например, к психологу, поговорить. Психолог поможет ребенку контейнировать его чувства», — объяснила директор школы Анна Чепик.

Школа престижная. Знаменитыми родителями тут никого не удивишь. Но друзья Темы все равно были в восторге, когда узнали, что его папа — артист.

«Когда у Володи был концерт сольный в Москве, было очень много афиш. Его одноклассники „О, это Темин папа“ реагировали. Да, это забавно», — отметила певица Наталья Подольская.

Дети Филиппа Киркорова с недавних пор учатся за границей. Народный артист РФ отправил наследников в Дубай. СМИ писали: элитная школа с полным пансионом обошлась ему более чем в 11 миллионов рублей. Это не считая медицинской страховки, дополнительных занятий и прочих расходов.

«С одной стороны, я считаю, что это вообще хороший опыт для детей — пожить в разных конфессиях, в разных странах, получить разный опыт взаимодействия с детьми. Но я считаю, что Дубай — это все-таки минус есть в том, что это искусственно созданное пространство, где оно вылизанное, где нет для ребенка возможностей развиваться, развивать себя как личность», — высказалась директор школы Чепик.

Вдали от дома Мартин и Алла-Виктория чувствуют себя прекрасно. Возможно, даже чересчур. Дочь поп-короля завела свой канал в интернете и регулярно выкладывает видео. В одном из роликов она крутит сальто прямо в школьной столовой. Однако папу это все не смущает.

«Пусть. Пусть становится соушел немножко. У нее это хорошо получается, много подписчиков. Она с юмором, артистка в этом плане. Она кайфанула уже. Слава богу, не певица. Пусть блогером будет», — заявил он.

Но вполне возможно, что на самом деле Филипп думает по-другому. Недавно наследники артиста вернулись в Москву. И будут ли они продолжать учебу в Эмиратах, неизвестно.