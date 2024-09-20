Более десятка нарушений нашли в «Витязь-Аэро» после крушения вертолета

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 41 0

Более десятка нарушений выявили в авиакомпании «Витязь-Аэро» при проверке

Более десятка нарушений нашли в «Витязь-Аэро» после крушения вертолета

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Из-за крушения вертолета Ми-8 этой авиакомпании погибли 22 человека.

Ространснадзор провел проверку в авиакомпании «Витязь-Аэро», вертолет которой потерпел крушение на Камчатке, и выявил более десятка нарушений. Результаты проверки оказались в распоряжении 5-tv.ru.

По итогам проверки, которая состоялась 18 сентября, было установлено, что все 63 штатных пилота авиакомпании работали без прохождения необходимой подготовки, а более половины авиапарка эксплуатировалась с отступлениями от требований по поддержанию летной годности.

В трех воздушных суднах, которые находились на эксплуатации, обнаружили 46 дефектов. Проверку исправности транспорта проводили сотрудники, не имеющие должной квалификации и необходимого оборудования.

Помимо этого выяснилось, что 17 летчиков постоянно перерабатывали, компания задолжала сотрудникам 7,5 тысячи отпускных дней, а также скрыла десять авиаинцидентов.

Проверяющее ведомство отстранило от работы шесть вторых пилотов и 50 сотрудников инженерно-авиационной службы. Также была запрещена эксплуатация восьми воздушных судов.

Вертолет Ми-8 пропал с радаров в Камчатском крае 31 августа. На его борту находились 19 туристов и три члена экипажа. Три дня спустя были обнаружены обломки вертолета, все находившиеся на борту погибли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Росавиации рассказали о состоянии черных ящиков рухнувшего Ми-8.

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