Сергей Собянин рассказал о передовых российских разработках ИИ в области медицины

Над технологией трудится больше 20 российских компаний.

Московская система здравоохранения все больше интегрирует искусственный интеллект в процесс диагностики и лечения пациентов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как становится понятно из статьи, главную роль в развитии ИИ в медицинской сфере играет творческое содружество врачей, ученых, инженеров и аналитиков, работающих в Центре диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы.

Их работа состоит из нескольких основных этапов. Первым из них является определение перечня заболеваний, которые могут быть диагностированы с помощью ИИ. Для этого эксперты изучают базу лучевых снимков пациентов из Москвы — она насчитывает более 40 миллионов исследований.

Далее группа специалистов формулирует подробное техническое задание, которое содержит список требований к будущей системе ИИ. Оно публикуется на специальном сайте, где за его реализацию может побороться любой желающий. На сегодняшний день уже 25 отечественных компаний внесли свой вклад в развитие российской медицины, причем среди них присутствуют не только гигантские IT-корпорации, но и небольшие независимые команды.

Для облегчения работы разработчиков, еще в 2021 году Центр открыл доступ к 68 базам данных, которые содержат изображения с результатами рентгенографий, КТ и МРТ. Именно на них будет обучаться будущий искусственный интеллект.

Любой предоставляемый программистами ИИ тщательно тестируется в лабораторных условиях под наблюдением врачей и прочих специалистов. На данном этапе критически важно выявить и проанализировать все расхождения между заключениями врача и компьютера.

Все результаты тестов находятся в открытом доступе, поэтому разные разработчики могут сравнить свои успехи с достижениями конкурентов и поучиться на чужих ошибках. Современный ИИ способен, к примеру, по КТ грудной клетки определять до 12 различных патологий одновременно, а вычисления происходят за несколько секунд.

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