Задержанного после стрельбы у офиса Wildberries Бакальчука отпустили домой

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 3 0

Случившееся он назвал «циничной провокацией», а себя — жертвой нападения.

Задержанного после стрельбы у офиса Wildberries Бакальчука отпустили домой

Фото: Telegram/Владислав Бакальчук. Основатель и совладелец Wildberries/WBakalchuk

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Предприниматель Владислав Бакальчук вернулся домой после задержания по делу о стрельбе у офиса Wildberries в центре Москвы. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. И добавил, что не считает себя виновником происшествия, в результате которого погибли два человека, а также готов оказать помощь пострадавшим.

«Я дома. Я в шоке. Но правда на моей стороне. Пусть восторжествует справедливость», — написал Бакальчук.

По словам бизнесмена, 18 сентября вместе с группой он прибыл к офису Wildberries ради мирного урегулирования ряда вопросов и ознакомления с документами. Как известно, после этого завязалась потасовка между Владислав Бакальчуком и охраной офиса компании, началась стрельба. Были ранены семь человек, двое погибли. Случившееся он называет «циничной провокацией», а себя считает жертвой нападения.

«Я глубоко сожалею, что моя попытка мирного разрешения ситуации и встречи с Татьяной (Экс-супруга Бакальчука, основательница Wildberries. — Прим. ред.) в офисе моей собственной компании из-за провокации превратилась в трагедию… Я действовал исключительно в рамках законодательства, которое позволяет мне как соучредителю находиться в офисе», — утверждает предприниматель.

Согласно заявлению пресс-службы Wildberries, в злополучный день Бакальчук с вооруженной охраной попытался незаконно проникнуть в офис в бизнес-центре «Романов Двор», О стрельбе сообщили студенты факультета журналистики МГУ, здание которого расположено неподалеку. Основательница компании Татьяна Бакальчук назвала происшествие неудавшимся рейдерским захватом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе допроса Владислав Бакальчук раскрыл следователям детали переговоров о слиянии маркетплейса Wildberries и рекламного оператора Russ.

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