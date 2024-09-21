«Попробую победить»: из-за стресса у Седоковой обострился серьезный недуг

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 28 0

Из-за стресса у певицы Анны Седоковой вернулась крапивница

«Попробую победить»: из-за стресса у Седоковой обострился серьезный недуг

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В начале сентября артистка объявила о разводе. На фоне переживаний здоровье начало подводить.

Из-за сильного стресса у знаменитой певицы Анны Седоковой начались серьезные проблемы со здоровьем. Артистка вновь столкнулась с крапивницей, о чем накануне рассказала поклонникам в своем личном блоге.

С заболеванием исполнительница борется чуть больше года. По ее словам, неприятный недуг может проявиться в самый неподходящий и неожиданный момент. Как отметила Анна, своеобразной причиной часто становятся стресс и эмоциональные потрясения.

«Я в этой жизни дала себе обещание беречь себя и стараться избегать конфликтов и любых нервных потрясений. Потому что мое тело мгновенно реагирует на любую нервную ситуацию. Начинается отек квинке, и дальше страшные вещи. Но, к сожалению, мы не можем знать наше будущее. Вчера я пережила колоссальный стресс. И вот сегодня — привет, крапивница. С возвращением. Я попробую победить тебя. Обещаю», — написала Седокова в посте.

Лето у артистки действительно не задалось — теплые и яркие месяцы оказались наполнены весьма досадными событиями. Исполнительница была втянута в крупный скандал, связанный с артисткой Надеждой Сысоевой. А осень Анна и вовсе встретила с разбитым сердцем. В начале сентября певица объявила о разводе латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Фанаты знаменитости желают ей скорейшего выздоровления и надеются, что скоро звезда вновь придет в норму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто мешает Седоковой обрести счастье.

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