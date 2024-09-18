Навязывает низкую самооценку: кто мешает Седоковой обрести счастье

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 28 0

Анна Седокова не может построить отношения из-за мамы

Навязывает низкую самооценку: кто мешает Седоковой обрести счастье

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Установка «заслужить любовь» пагубно влияет на личную жизнь певицы. Откуда она у нее взялась?

Драма в личной жизни певицы Анны Седоковой закончится не скоро, так считает психотерапевт-сексолог Лариса Никитина. Эксперт в беседе с NEWS.ru рассказала, кто является причиной проблем девушки.

«Предполагаю, что у мамы низкая самооценка, она пытается навязать это дочери. Анна очень сильно зависит от мнения авторитарной мамы с жесткими убеждениями и пытается заслужить любовь, это видно и в ее творчестве. Возможно, это как раз идет из семьи. Очень часто в семьях детям с детства говорят: будешь себя хорошо вести, тогда будем тебя любить», — размышляет Никитина.

Психотерапевт уверена, что Анна слишком сильно погружается в отношения и ждет от партнера такой же отдачи. Если он ведет себя не так — девушка разочаровывается.

Также Никитина отметила, что причиной неудачных отношений может быть талант и успех девушки, которые не каждый мужчина способен вынести. Из-за этого у избранников Седоковой появляются мысли бросить или предать Анну.

После третьего развода с баскетболистом Янисом Седоковой лучше побыть одной и обратиться к системному терапевту, который поможет сменить установки певицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о любовных неудачах певицы Анны Седоковой.

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