Собянин: «Московская электронная школа» запустила новые сервисы к учебному году

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 22 0

Теперь «МЭШ» работает и в колледжах.

Собянин: «Московская электронная школа» запустила новые сервисы к учебному году

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы / mos.ru

Пользователи «МЭШ» получили доступ ко всем олимпиадам системы московского образования, а педагоги — возможность составлять цифровое портфолио. Еще одна новинка — сервис на основе искусственного интеллекта «Цифровой учитель» для учеников пятых — девятых классов.
К началу учебного года в «Московской электронной школе» («МЭШ») обновили популярные сервисы и запустили новые. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«МЭШ» внедрили в колледжах. Для студентов и их родителей создан сервис «Колледжи МЭШ», который содержит полную информацию о ходе учебного процесса и успеваемости. В библиотеку будут добавлены цифровые образовательные материалы: видеоуроки, тесты и контент по профессиональным дисциплинам», — написал Мэр Москвы.

Кроме того, пользователи получили доступ ко всем олимпиадам системы московского образования, в том числе Всероссийской олимпиаде школьников. В новом разделе можно выбрать состязание, выполнить задания, а в портфолио учащегося — узнать результаты.

Еще одна новинка — сервис на основе искусственного интеллекта «Цифровой учитель» для учеников пятых — девятых классов. Он поможет выстроить персональную программу обучения по математике.

Теперь педагоги получили возможность составлять цифровое портфолио. В нем собраны все профессиональные достижения учителей. В перспективе сервис будет предлагать инструменты для персонального развития.

Материалы из библиотеки «МЭШ» включены в федеральный реестр образовательных ресурсов, рекомендованных к использованию в учебном процессе.

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