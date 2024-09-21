Собянин: «Московская электронная школа» запустила новые сервисы к учебному году

Пользователи «МЭШ» получили доступ ко всем олимпиадам системы московского образования, а педагоги — возможность составлять цифровое портфолио. Еще одна новинка — сервис на основе искусственного интеллекта «Цифровой учитель» для учеников пятых — девятых классов.

К началу учебного года в «Московской электронной школе» («МЭШ») обновили популярные сервисы и запустили новые. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«МЭШ» внедрили в колледжах. Для студентов и их родителей создан сервис «Колледжи МЭШ», который содержит полную информацию о ходе учебного процесса и успеваемости. В библиотеку будут добавлены цифровые образовательные материалы: видеоуроки, тесты и контент по профессиональным дисциплинам», — написал Мэр Москвы.

Кроме того, пользователи получили доступ ко всем олимпиадам системы московского образования, в том числе Всероссийской олимпиаде школьников. В новом разделе можно выбрать состязание, выполнить задания, а в портфолио учащегося — узнать результаты.

Еще одна новинка — сервис на основе искусственного интеллекта «Цифровой учитель» для учеников пятых — девятых классов. Он поможет выстроить персональную программу обучения по математике.

Теперь педагоги получили возможность составлять цифровое портфолио. В нем собраны все профессиональные достижения учителей. В перспективе сервис будет предлагать инструменты для персонального развития.

Материалы из библиотеки «МЭШ» включены в федеральный реестр образовательных ресурсов, рекомендованных к использованию в учебном процессе.