Живодер из Мытищ задержан: соседка рассказала о его неадекватном поведении

По ее словам, мужчина представляет опасность для общества.

Задержан житель Мытищ, протащивший по земле двух привязанных к машине собак. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Правонарушитель задержан оперативниками МУ МВД России „Мытищинское“ Московской области. Это 50-летний местный житель», — пишет сотрудница ведомства.

Журналисты портала Газета.ру пообщались с соседкой мужчины, которая рассказала, что на задержанного неоднократно писали заявления в полицию.

Женщина уверяет, что ее сосед избивал людей и нарушал режим тишины.

«Я сама лично подавала на него в полицию. Когда мама больная лежала, он в пять часов утра включал музыку на весь поселок. Когда ему говоришь что-то, он просто отворачивается и уходит, как будто не к нему обращаются. С соседями у него здесь конфликт, с ним судился даже сосед», — высказалась местная жительница.

Она отмечает, что дом, в котором проживает этот мужчина давно идет под снос, но документов на недвижимость никто не видел. По ее словам, он представляет опасность для общества.

«Ему 51 год, меняет жен как перчатки. Жена его умерла семь лет назад, остался сын. Над ним хотела оформить опеку его сестра родная от другого брака. Почему не получилось — непонятно. Здесь были и представители опеки, но все как-то сходит с рук. Мы, соседи, не можем до конца понять, что там. Про алкоголь не знаю, употребляет или нет. Так он и спортом вроде занимается, но делает просто неадекватные вещи, неприемлемые для нормального человека. То есть с головой явно что-то не в порядке. Человек очень опасный, я считаю, для общества», — добавила соседка.

Ранее 5-tv.ru писал, что в городе Мытищи Московской области мужчина привязал двух собак к багажнику автомобиля и протащил их по земле. Видео, на котором запечатлены действия изувера, разошлось по сети.