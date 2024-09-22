Парижане выступили против состава правительства Барнье

Это уже второй антиправительственный митинг с момента назначения нового премьер-министра.

Тысячи граждан Парижа вышли на митинг против нового состава правительства республики, которое ранее возглавил Мишель Барнье. Об этом сообщает французский портал BFM TV.

По мнению парижан, новый состав правительства слишком правый, учитывая, что на выборах в законодательные органы победила левая коалиция.

«Я здесь, потому что мы отдали свои голоса не за это. Премьер-министр представляет партию, которая почти не получила голосов на выборах. Я в ярости: какой тогда смысл голосовать?» – высказалась одна из митингующих.

Митинг инициирован партией «Непокоренная Франция», внесшей на рассмотрение бюро национального собрания резолюцию об импичменте Макрону.

Как сообщает порталу BFM TV источник в полиции Парижа, в минувшую субботу в городе число митингующих варьировалось от 20 до 40 тысяч. По данным французского МВД, на предыдущую акцию 7 сентября пришло около 26 тысяч человек. В то же время партия «Непокоренная Франция» насчитала до 160 тысяч своих сторонников.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Франции одобрили процедуру импичмента президенту Макрону.