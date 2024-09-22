«Хезболла» выпустила еще 15 ракет в направлении восточной Хайфы в Израиле

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 11 0

Ранее в этот день сообщалось об атаке со стороны Ливана по израильской авиабазе ВВС Рамат-Давид.

«Хезболла» выпустила еще 15 ракет в направлении восточной Хайфы в Израиле

Фото: Leo Correa/ТАСС

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«Хезболла» запустила еще 15 ракет в направлении восточной Хайфы в Израиле. Об этом сообщает зарубежная пресса, опубликовав кадры с последствиями удара, на которых запечатлена ферма на севере страны, разрушенная обломками снаряда.

Незадолго до этого стало известно, что «Хезболла» атаковала территорию Израиля десятью ракетами. Соответствующее заявление публиковала пресс-служба армии еврейского государства (ЦАХАЛ) в официальном Telegram-канале. В районе авиабазы военно-воздушных сил (ВВС) страны ​​Рамат-Давид после обстрела со стороны Ливана разгорелся пожар, пламя также охватило порт Хайфы.

Местные телеканалы в своих репортажах отмечали, что «Хезболла» значительно расширила дальность запуска снарядов. В последнем залпе были выпущены более 100 крупнокалиберных ракет. В заявлении движения подчеркивалось — это ответ на «неоднократные нападения Израиля на различные регионы Ливана, которые привели к падению многих гражданских мучеников».

Ранее, писал 5-tv.ru, израильские военные зашли в офис телеканала Al Jazeera в палестинском городе Рамалле с оружием.

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