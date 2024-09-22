Житель Петербурга убил сожительницу и растворил ее тело в кислоте

Житель Петербурга убил сожительницу и попытался скрыть следы преступления, растворив тело женщины в кислоте. Об инциденте рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Уточняется, что о совершенном злодеянии полицейским сообщила бывшая жена преступника. Она обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что ее экс-супруг убил свою новую сожительницу, после чего поместил тело в пластиковую бочку и залил кислотой.

Мужчина поместил тело своей возлюбленной в бочку и растворил в кислоте. Telegram/ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/gsuskrf_spb

Проверка подтвердила слова заявительницы: в автомобиле, принадлежащем ее бывшему мужу и припаркованном у одного из домов на Балтийской улице, правоохранители обнаружили пластиковую бочку. При ее последующем вскрытии на полигоне внутри обнаружились останки человеческого тела.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый в совершении преступления успел к этому времени скрыться, однако его задержали в другом регионе. В ближайшее время мужчина будет доставлен в Петербург для предъявления обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петропавловске-Камчатском мужчина на почве ревности убил бывшего супруга своей возлюбленной.