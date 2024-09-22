Семья Маслякова написала заявление на разгромившего могилу телеведущего вандала

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 56 0

Семья Маслякова написала заявление на вандала, разгромившего могилу ведущего

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

19-летний парень пытался вынести с кладбища крест.

Семья телеведущего Александра Маслякова написала заявление в полицию по факту надругательства над его могилой. О вандализме сообщил 22 сентября Международный союз КВН в своем Telegram-канале. 

Инцидент произошел днем 22 сентября. 19-летний молодой человек разгромил захоронение Маслякова. По сообщению очевидцев, он пинал цветы, раскидал траурные ленты и портрет. После этого дебошир решил вынести с территории кладбища деревянный крест, который был установлен на могиле. Его остановила охрана, но внятно на их вопросы он ответить не смог и пытался сбежать на самокате. Вандала доставили в отделение полиции.

В данный момент с могилой все хорошо и крест вернули на место.

«Крест восстановлен, и все необходимые меры приняты для обеспечения безопасности на территории кладбища», — отмечается в Telegram-канале Международного союза КВН.

По некоторым данным, вандал мог находиться под действием наркотических веществ. Этот факт еще предстоит проверить в рамках следственных мероприятий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое наследие оставил после себя Масляков. 

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
92.58
-0.12 103.38
0.13
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 сент...

Последние новости

0:31
Исследования показали, как яд медоносных пчел убивает раковые клетки за 60 минут
0:09
«Кэш» из группы «Слот» презентовал свой первый сборник стихов
23:47
Семья Маслякова написала заявление на разгромившего могилу телеведущего вандала
23:25
Катя Лель требует извинений и 6,5 миллиона рублей от тяжелобольного Кушанашвили
23:03
Спортсмены из России не примут участие в шахматных турнирах FIDE под флагом страны
22:42
Россияне получили травмы в результате ДТП в Турции

Сейчас читают

В Подмосковье вспоминают жертв теракта в «Крокусе»
Читаем мантры: как ошибки в прошлой жизни мешают нам разбогатеть
«У меня с рук упал»: тетя умерших после ужина пельменями детей поделилась подробностями трагедии
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака