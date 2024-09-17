«Кажется, отменяется»: Агата Муцениеце рассказала о постигших ее неприятностях

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 41 0

Актриса Агата Муцениеце травмировала ногу

«Кажется, отменяется»: Агата Муцениеце рассказала о постигших ее неприятностях

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Актриса поделилась с поклонниками новыми проблемами.

Актриса Агата Муцениеце получила травму ноги. Об этом она рассказала в личном блоге, выложив фото с перебинтованной конечностью.

Что именно произошло, знаменитость уточнять не стала. Однако призналась, что в ближайшее время занятия спортом придется исключить.

«Кажется, бег отменяется на ближайший месяц», — сообщила Муцениеце подписчикам.

Бывавшая супруга актера Павла Прилучного пытается не падать духом, но проблемы преследуют ее уже несколько лет.

После развода с Прилучным Агата ведет активный образ жизни, занимается спортом и посвящает себя творчеству, не только снимаясь в кино, но и играя в кабаре-театре. Одновременно актриса продолжает судиться с бывшим мужем из-за детей.

Что касается личной жизни звезды, по слухам, некоторое время она находилась в отношениях с коллегой по актерскому цеху Иваном Чуйковым. Однако пару дней назад Муцениеце намекнула, что снова свободна.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Муценице определилась с карьерой.

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