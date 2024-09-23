Пять веских причин: Бородина перечислила отталкивающие качества в мужчинах

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 35 0

Телеведущую Ксению Бородину отталкивает в мужчинах жадность и глупость

Пять веских причин: Бородина перечислила отталкивающие качества в мужчинах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

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По мнению звезды, глупость — одна из нелюбимых черт в партнерах.

Телеведущую Ксению Бородину отталкивают пять качеств в мужчинах, среди которых жадность и глупость. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в соцсетях.

«Хамство, понты, грубость, жадность, глупость», — перечислила звезда.

Звезда «Дома-2» призналась, что это именно те качества в мужчинах, которые отталкивают ее в первую очередь. Примечательно, что 41-летняя знаменитость все же смогла наладить свою жизнь, сейчас у Бородиной отношения с блогером Николаем Сердюковым. Она официально развелась с Курбаном Омаровым несколько лет назад — летом 2021 года.

К слову, отношения Бородиной и Сердюкова закрутились на съемках реалити-шоу. Поначалу телеведущая не показывала лица бойфренда, но любопытные поклонники быстро разгадали тайну, установив личность незнакомца.

Как выяснилось потом, новый избранник зарабатывает в 30 раз меньше Бородиной и не имеет собственной недвижимости. Телеведущую тут же высмеяли, мол, диплом психолога она получила, но так и не научилась разбираться в мужчинах.

Ранее 5-tv.ru писал, как долго продлится любовь Ксении Бородиной с Николаем Сердюковым.

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