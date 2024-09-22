Вопросы поклонников окончательно доконали телеведущую, поэтому она решила расставить все точки над «i».

Телеведущая Ксения Бородина вся в любви и, поэтому она очень остро реагирует на вопросы сомнительного характера насчет ее отношений с блогером Николаем Сердюковым. Так вопрос подписчицы, сколько продлится роман, вывел знаменитость из себя.

«Когда у вас отношения, вы-то заранее знаете, что это навечно. Делайте ставки, господа!» — съязвила Ксения у себя в блоге.

С Николаем звезда соцсетей вступила в отношения в конце этого лета. На Бородину сразу же обрушилась критика, так как многим Сердюков показался недостойным Ксении. К тому же телеведущая изменила своим принципам и стала очень открыто демонстрировать свою личную жизнь.

Однако негатив со стороны общественности нисколько не меняет мнения телеведущей. Она счастлива, поэтому просто просит не заходить хейтеров на ее страницу.

«Мне так нравится, что огромное количество женщин пишут мне о том, что я дала им надежду, а главное, веру в то, что можно встретить человека даже после 40. А я никогда на себе крест не ставила и всегда знала, что еще буду любить и буду любима. Неважно, сейчас, в моменте, или на всю жизнь», — говорила Ксения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бородина осудила вызывающее поведение Лерчек и рэпера Natan.