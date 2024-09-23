Медведь растерзал отца с сыном в дачном доме в Приморье

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Евгения Романова
Евгения Романова 169 0

По факту произошедшего организована доследственная проверка.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Konstantin Mikhailov;Telegram/Следком Приморья/sledcom25; 5-tv.ru

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Двое мужчин погибли в Пожарском районе Приморского края после нападения медведя. Об этом сообщила пресс--служба регионального главка Следственного комитета России в Telgram-канале.

По предварительным данным, медведь вошел в дачный домик, где находились отец 1937 года рождения и его 56-летний сын. Зверь напал на мужчин, в результате чего хозяева погибли от полученных травм.

«Следственными органами СКР по Приморскому краю организована доследственная проверка по факту смерти двух мужчин в дачном доме садового общества „Благовещенка“ в пгт. (поселке городского типа. — Прим. ред.) Лучегорск», — говорится в сообщении.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бешенством можно заразиться при кормлении диких животных. Как рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева, этот вирус может проникнуть в кровеносную систему человека даже через маленькие порезы на коже.

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