«100%-й летальный исход»: россиян предостерегли от кормления бездомных животных

Этот вирус может проникнуть в кровеносную систему человека даже через маленькие порезы на коже.

Небезопасно кормить бездомных собак, кошек, белок и других животных, поскольку есть риск заразиться заболеванием, вызванным вирусом бешенства — Neuroryctes rabid. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в беседе с RT.

«Вирус поражает центральную нервную систему, вызывает воспаление головного мозга и без медицинского вмешательства приводит к стопроцентному летальному исходу. Предотвратить заболевание можно только путем своевременного введения вакцины и, в тяжелых случаях, антирабического иммуноглобулина», — сказала она.

Заражение происходит при попадании слюны животного на слизистые носа, глаз человека или в кровь при укусе. Однако риски есть и в случае ее попадания на кожу. Как объяснила Золотораева, дело в том, что вирус может проникнуть через микропорезы и повреждения кожи в кровеносную систему.

Причем по внешним признакам невозможно определить, здорово ли животное. А с момента его заражения до проявления первых симптомов может пройти от недели до года, хотя обычно инкубационный период длится от двух до трех месяцев.

В связи с этим эксперт призывает избегать любых контактов с бездомными животными, если вы не уверены в их безопасности. Если же слюна потенциального переносчика попала на кожу или встреча завершилась укусом, то нужно это место обильно промыть водой с мылом, а края раны — йодом или спиртовым раствором. После необходимо обратиться к врачу.

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