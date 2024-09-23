Актриса Мария Аниканова покрылась волдырями после поцелуя с Евгением Мироновым

У ведущей актрисы театра «Современник» Марии Аникановой однажды обнаружили аллергию на поцелуи народного артиста РФ Евгения Миронова. Об этом она рассказала во время программы на одном из федеральных каналов.

В молодости Мария Аниканова снималась в фильме режиссера Михаила Швейцера. И партнера ей подбирали на пробах. Одним из них оказался Миронов. С ним она отыгрывала сцену с поцелуем, через некоторое время почувствовала странный зуд на лице.

«Мы целуемся с Женей, и я чувствую, что у меня что-то с лицом происходит. Чесаться начала, гримеры ко мне подбегают немного в панике, я покрылась волдырями», — вспоминает Аниканова.

Оказалось, что у нее была аллергия на слюну. Такое действительно существует, но это очень редкий недуг.

Аниконова вспоминала, что мама ей сначала не поверила, мол, такого не бывает. Но через полтора месяца к актрисе приехал однокурсник и поцеловал ее в щеку. И после этого ее кожа снова покрылась волдырями. Тогда она обратилась к медику, который подтвердил, что у нее аллергическая реакция на слюну.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Евгению Миронову вручили спецприз 46-го ММКФ.