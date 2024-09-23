Актриса Мария Аниканова покрылась волдырями после поцелуя с Евгением Мироновым

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 61 0

Артистка не ожидала такой ужасной реакции. В чем была причина?

Актриса Мария Аниканова покрылась волдырями после поцелуя с Евгением Мироновым

Фото: ПАВЕЛ ВОЛКОВ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У ведущей актрисы театра «Современник» Марии Аникановой однажды обнаружили аллергию на поцелуи народного артиста РФ Евгения Миронова. Об этом она рассказала во время программы на одном из федеральных каналов.

В молодости Мария Аниканова снималась в фильме режиссера Михаила Швейцера. И партнера ей подбирали на пробах. Одним из них оказался Миронов. С ним она отыгрывала сцену с поцелуем, через некоторое время почувствовала странный зуд на лице.

«Мы целуемся с Женей, и я чувствую, что у меня что-то с лицом происходит. Чесаться начала, гримеры ко мне подбегают немного в панике, я покрылась волдырями», — вспоминает Аниканова.

Оказалось, что у нее была аллергия на слюну. Такое действительно существует, но это очень редкий недуг.

Аниконова вспоминала, что мама ей сначала не поверила, мол, такого не бывает. Но через полтора месяца к актрисе приехал однокурсник и поцеловал ее в щеку. И после этого ее кожа снова покрылась волдырями. Тогда она обратилась к медику, который подтвердил, что у нее аллергическая реакция на слюну.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Евгению Миронову вручили спецприз 46-го ММКФ.

+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
92.58
-0.12 103.38
0.13
Луна в квадратуре с Сатурном: как лучше провести 23 сентября

Последние новости

15:59
На Рублевке сгорело «Место силы» Волочковой, Бузовой, Шаляпина и других звезд шоу-бизнеса
15:51
Видеоблогера Шаиняна* заочно арестовали за финансирование экстремистов
15:38
«Литературный вор»: писательница обвиняет иноагента Акунина* в плагиате ее книг
15:25
«Уникален для меня»: лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов проведет юбилейный тур
15:06
Актриса Мария Аниканова покрылась волдырями после поцелуя с Евгением Мироновым
14:53
Умер барабанщик легендарной группы ABBA Роджер Палм

Сейчас читают

Мюнхенский сговор в сентябре 1938 года вырастил оголтелую русофобию чехов сегодня
Угрожал ножом и пинал ногами: в Москве неизвестный избил мотоблогера «Анюту-мини»
«Без подтверждения безопасности»: что было в пельменях, из-за которых умерли четыре ребенка
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака