Верен традициям: Евгению Миронову вручили спецприз 46-го ММКФ

Награду артисту вручил лично в руки Никита Михалков.

Известный актер театра и кино, а также руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов был удостоен почетной награды 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) имени Константина Станиславского «Верю».

Этот приз был вручен ему лично президентом ММКФ Никитой Михалковым на церемонии открытия фестиваля. Он назвал Миронова великим отечественным артистом, и с иронией сказал, что «обычно такие слова коллеги говорят только у гроба». На это Миронов также ответил шуткой.

«Спасибо за этот шанс, постараюсь его использовать», — сказал Миронов.

В 1999 году на ММКФ была учреждена почетная награда мастерам актерского искусства. Среди тех, кто ее получал, были такие известные артисты, как Джек Николсон, Мерил Стрип, Жерар Депардье, Олег Янковский, Катрин Денев и Константин Хабенский.

В этом году церемония открытия ММКФ началась с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в «Кроусе», писал ранее 5-tv.ru.