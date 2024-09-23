«Снова Ким»: Татьяна Бакальчук сменила фамилию

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Евгения Романова
Евгения Романова 55 0

Соосновательница Wildberries Татьяна Бакальчук вернула девичью фамилию

«Снова Ким»: Татьяна Бакальчук сменила фамилию

Фото: ТАСС/Невар Виталий

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Она сейчас находится в бракоразводном процессе с Владиславом Бакальчуком.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вернула себе девичью фамилию. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

«Ваша Татьяна с сегодняшнего дня — снова Ким», — написала она.

Развод Бакальчуков

Точка невозврата в отношениях супругов наступила осенью 2023 года — Татьяна смогла принять окончательное решение и отпустить мужа Владислава Бакальчука по причине его сложного характера. Съехала директор Wildberries от супруга только в этом апреле, а об их разводе стало известно в конце июля.

Она отмечала, что в разногласия в паре возникли задолго до объявления об объединении маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ.

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Предварительное судебное заседание по разводу состоится 16 октября. При этом недавно сообщалось, что Владислав Бакальчук не хочет разводиться, а надеется на мирное соглашение. Как рассказала его адвокат Елена Ковалева, Татьяна настаивает на том, что Wildberries — это только ее детище. Известно, что Бакальчук владеет 1% акций маркетплейса и не принимает участия в управлении компанией.

Конфликт у офиса Wildberries

На прошлой неделе группа людей под руководством Владислава Бакальчука попыталась захватить несколько офисов Wildberries в столице. При этом он сам позже заявил, что пришел на переговоры, но на него напали. Татьяна же назвала случившееся неудачным рейдерским захватом. В результате потасовки началась перестрелка, в которой погибли два человека.

Обвинения по делу предъявлены более 30 фигурантам. Сам Бакальчук был задержан на двое суток, ему предъявлены обвинения по статьям об убийстве, покушениях и самоуправстве. 20 сентября его отпустили домой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд назначил административный арест 13 участникам конфликта у офиса Wildberries.

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