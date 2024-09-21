Суд назначил административный арест 13 участникам конфликта у офиса Wildberries

Ряд участников конфликта в офисе Wildberries получили административный арест. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем Telegram-канале.

Мещанский районный суд столицы выбрал меру пресечения для нападавших в виде ареста на 15 суток. Такой вердикт получили 13 человек, которые устроили захват здания и стрельбу.

«Постановлениями Мещанского районного суда города Москвы (13 фигурантов — Прим ред.) признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

На днях группа людей под руководством бывшего супруга владелицы корпорации Татьяны Бакальчук Владислава попыталась захватить несколько офисов в столице. При этом он сам позже заявил, что пришел на переговоры, но на него напали. Хозяйка Wildberries назвала случившееся рейдерским захватом. В результате потасовки началась перестрелка, в которой пострадали семь человек. Погибли полицейский и охранник.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что задержанного после стрельбы у офиса Wildberries Бакальчука отпустили домой.