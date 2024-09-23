Одна из крупнейших атомных строек в мире: как специалисты из РФ и Турции возводят АЭС «Аккую»

Грандиозная техническая операция длилась шесть часов.

На одной из крупнейших атомных строек в мире — площадке АЭС «Аккую» в Турции — завершили монтаж купола наружной защитной оболочки ядерного реактора на первом блоке.

Грандиозная техническая операция длилась шесть часов, она потребовала ювелирных расчетов. Многотонную конструкцию аккуратно подняли с помощью крана и поставили на место.

Следующим этапом станет бетонирование железного каркаса. Этот элемент здания — один из ключевых барьеров защиты энергоблока. Он выдержит девятибалльные землетрясения, цунами и ударные волны высотой до десяти метров.

Проект «Аккую» разработан в «Росатоме». Строительство ведут российские и турецкие специалисты. Это будет первая АЭС в стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава «Росатома» заявил о планах по сотрудничеству с Китаем, Индией и Бангладеш. По словам Алексея Лихачева, со многими странами прямо сейчас ведутся переговоры о создании новых объектов атомной промышленности.