Одна из крупнейших атомных строек в мире: как специалисты из РФ и Турции возводят АЭС «Аккую»
На АЭС «Аккую» в Турции завершен монтаж купола наружной оболочки реактора
Фото, видео: Прокофьев Вячеслав/ТАСС; 5-tv.ru
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Грандиозная техническая операция длилась шесть часов.
На одной из крупнейших атомных строек в мире — площадке АЭС «Аккую» в Турции — завершили монтаж купола наружной защитной оболочки ядерного реактора на первом блоке.
Грандиозная техническая операция длилась шесть часов, она потребовала ювелирных расчетов. Многотонную конструкцию аккуратно подняли с помощью крана и поставили на место.
Следующим этапом станет бетонирование железного каркаса. Этот элемент здания — один из ключевых барьеров защиты энергоблока. Он выдержит девятибалльные землетрясения, цунами и ударные волны высотой до десяти метров.
Проект «Аккую» разработан в «Росатоме». Строительство ведут российские и турецкие специалисты. Это будет первая АЭС в стране.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава «Росатома» заявил о планах по сотрудничеству с Китаем, Индией и Бангладеш. По словам Алексея Лихачева, со многими странами прямо сейчас ведутся переговоры о создании новых объектов атомной промышленности.
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