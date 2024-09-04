Глава «Росатома» заявил о планах по сотрудничеству с Китаем, Индией и Бангладеш

«Росатом» строит большие планы развития сотрудничества с Китаем и другими азиатскими странами. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, Россия постоянно работает с государствами, входящими в условное понятие «Азия», такими как КНР, Индия и Бангладеш. По его словам, это львиная доля населения не только Юго-Восточной Азии, но и всей планеты.

«У нас большие планы с КНР по дальнейшему развитию отношений, переговоры идут с Индией о новых пакетах. Как правило, мы раз в шесть-семь лет заключаем такие системные договоры, включающие взаимовыгодные параметры. С нашей стороны это, конечно же, поставки атомных электростанций, электрооборудования, топлива, со стороны наших партнеров это привлечение госкорпорации „Росатом“ к новым технологическим разработкам, к локализации тех или иных решений», — сказал Лихачев.

Как отметил глава госкорпорации, Москва всегда находит баланс во взаимодействии с партнерами — четко формирует актуальную дорожную карту и планирует будущие проекты. Со многими странами идут переговоры о создании атомной промышленности заново, в частности с Таиландом, Филиппинами и Мьянмой. По мнению Лихачева, со временем сотрудничество перейдет от межправительственных соглашений к формату реальных контрактов.

«В основном, это интерес к малой мощности как в наземном, так и в плавучем исполнении. Большинство стран имеют, как правило, островную структуру и длинную береговую линию, и в этом смысле плавучее решение является крайне привлекательным с точки зрения экономии на инфраструктуре, да и собственный цикл у плавучих атомных электростанций до десяти лет, это получается такая многолетняя атомная батарейка», — заключил Лихачев.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Организатором платформы «Росконгресс-Урбан Хаб» является Фонд Росконгресс при поддержке Минстроя России.

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