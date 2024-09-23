Будущее — это сегодня: как прошел запуск движения беспилотных грузовиков на трассе М-11

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Движение беспилотных грузовиков запустили на трассе М-11 «Нева»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Водитель в этом авто есть, он тоже следит за дорогой и держит связь с диспетчером. Но есть нюанс!

На М-11 запустили полноценное движение беспилотных грузовиков. Все испытания закончены, настройки системы утверждены. Теперь водитель сидит на пассажирском месте и только контролирует движение.

Как все это работает и какие возможности открывают для бизнеса такие инновации, увидел корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Четыре тягача отъезжают от пункта оплаты трассы М-11 «Нева», и ни в одном за рулем нет водителя: это запуск первого полностью подготовленного и просчитанного маршрута Москва — Санкт-Петербург. Грузовики оснащены датчиками LiDAR и круговыми видеокамерами, которые служат «глазами» для искусственного интеллекта. Теперь за разгон, торможение, перестроение и выбор оптимальной траектории отвечает программа.

«Считанные миллисекунды нужны для принятия решения. Компьютер быстрее думает, чем человек. Дальность действия данных датчиков радарного зрения — до 250 метров. С учетом всего этого со скоростным режимом по данной трассе машина всегда успеет остановиться», — рассказал руководитель компании Natcar Александр Кудрявцев.

После ввода в эксплуатацию объездной дороги вокруг Твери в июле вся трасса проходит, минуя населенные пункты, это и позволило запустить беспилотные грузовики на всем протяжении М-11. Когда такой автомобиль оказывается перед въездом в деревню или город, водитель обязан взять управление на себя.

С виду управляется беспилотный грузовик также как обычный: водитель следит за дорогой и держит связь с диспетчером. Только сидит человек теперь на пассажирском сидении, а управляет машиной искусственный интеллект.

При плохом Интернете или на сложном участке дороги человек все же сядет за руль. В целом водителю нужно будет следить за маршрутом и техсостоянием авто. Так и грузы доедут быстрее, логистика будет проще, и кадры для такой работы найдутся быстрее.

«Так или иначе машина должна иметь своего оператора, диспетчера. Так называемый третий уровень автоматизации — он на всякий случай смотрит за работой самого автомобиля. Это мировая практика. Но в ближайшем обозримом будущем, нас заверили коллеги, что будут разрабатываться следующие уровни», — сказал заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.

Беспилотные грузовики внедрят и на трассу М-12, а также по маршруту Москва-Казань. К концу года больше 40 дистанционно управляемых машин выедут на дороги.

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