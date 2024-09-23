Нападение школьника на одноклассников под Иркутском: что известно о ЧП

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 199 0

Подросток хотел покончить с собой после нападения на школьников под Иркутском

Фото, видео: СУ Следственный комитет РФ по Иркутской области; 5-tv.ru

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Подросток был вооружен молотком и ножом.

Подросток, напавший с ножом и молотком на одноклассников в школе в Иркутской области, хотел в тот же день покончить с собой. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Ужасный инцидент произошел сегодня в поселке Балаганск. По данным 5-tv.ru, во время перемены школьники переодевались на урок физической культуры. Тогда в раздевалку ворвался 13-летний мальчик, он стал размахивать молотком и ножом. Услышав крики школьников, на место примчался учитель. Он и обезвредил нападавшего.

По предварительным данным, в результате нападения пострадали три ребенка. Им уже оказали медицинскую помощь.

При этом другой источник рассказал, что подросток собирался после совершения массового убийства одноклассников взяться и за себя. Однако его остановил учитель физкультуры.

СУ Следственного комитета РФ по Иркутской области возбудило уголовное дело после нападения подростка на одноклассников. Расследование будет проводиться по двум статьям — «Покушение на убийство двух и более малолетних лиц» и «Халатность».

Сейчас правоохранители работают с нападавшим. В ходе расследования будет оценена деятельность руководства школы и органов системы профилактики правонарушений.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Челябинске задержан замдиректора школы, где было совершено нападение с молотком. Также обвинение предъявлено заместителю главы охранного предприятия.

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