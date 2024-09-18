В Челябинске задержан замдиректора школы, где было совершено нападение с молотком

Правоохранители задержали заместителя директора школы № 68 в Челябинске, в которой учился подросток, напавший на учеников и педагогов с молотком. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Челябинской области в Telegram-канале.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья или смерти человека». Следователи провели обыски, произвели выемки и осмотры документов.

Вместе с тем возбуждено дело по факту оказания частной охранной организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. В рамках него задержан замдиректора охранного предприятия.

Установлено, что охрана в учебном заведении осуществлялась формально. Рамка и турникет не работали, уточнили в СК.

Следствие направило в суд ходатайства об избрании меры пресечения обвиняемым по этим уголовным делам.

Также указывается, что организованы доследственные проверки в отношении должностных лиц медучреждения, где состоял на учете нападавший, а еще сотрудников регионального управления Росгвардии при осуществлении надзора за частной организацией. Правоохранители оценят действия или бездействия этих лиц.

Утром понедельника, 16 сентября, 13-летний подросток с молотком напал на учеников и педагогов школы № 68 в Челябинске. В результате были ранены четыре человека: трое подростков 13 лет — две девочки и мальчик, а также учитель. Больше всех пострадала одна из школьниц: врачи сделали ей операцию, после чего планировалось ввести ее в медикаментозную кому.

В полиции изначально сообщили, что подросток принес с собой в школу нож, молоток и пистолет. Позже было уточнение о том, что у мальчика был с собой муляж огнестрельного оружия.

По факту случившегося СУ СК РФ по региону возбудило уголовные дела по статьям «Организация убийства» и «Халатность».

Известно, что подросток незадолго до нападения на учеников и педагогов опубликовал на странице в соцсети пост о нацизме. За несколько часов до инцидента он рассуждал в сети о рабстве, одним из проявлений которого считает систему среднего образования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пострадавших при нападении школьника в Челябинске доставили на лечение в Москву. Детей отправили спецбортом МЧС в сопровождении врачей.