«Литературный вор»: писательница обвиняет иноагента Акунина* в плагиате ее книг

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 31 0

Писательница Викентьева обвиняет иноагента Акунина* в воровстве ее произведений

«Литературный вор»: писательница обвиняет иноагента Акунина* в плагиате ее книг

Фото: Галкин Николай/ТАСС

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Какие произведения, по словам женщины, он так много лет выдавал за свои?

Писательница Татьяна Викентьева продолжает судиться с коллегой — Борисом Акуниным* (настоящее имя — Григорий Чхартиншвили), которого она обвиняет в воровстве ее литературных произведений. Очередное заседание по делу прошло в Таганском районном суде, возле которого корреспонденту 5-tv.ru удалось лично пообщаться с истцом.

Женщина, прибывшая в суд со своим давним другом — писателем Виктором Девером, утверждает, что Акунин не только украл ее сочинения, но и открыто глумился над ней.

«Он — литературный вор. Он меня полностью обокрал, он украл мое литературное произведение „Кладбищенские истории“, он украл у меня „Дом смерти“. Перерабатывает все, переделывает, нажил на этом огромные деньги. Он усмехался сам и говорил очень много раз мне, что „Кладбищенские истории“ — это его самая любимая книга из всех 999 книг, которые он выпустил», — негодует писательница из Смоленской области.

По словам Татьяны, свои оригинальные «Кладбищенские истории» она выпустила еще в 1999 году, в то время, как книга Акунина была издана только в 2005. Рукописи же Викентьевой попали в руки писателя благодаря ее бывшему мужу, который втайне продавал ее произведения Акунину. На тот момент женщине было всего 24 года, сам писатель тогда разменял уже четвертый десяток.

Также Татьяна обратила внимание на то, что свои первые художественные произведения Акунин стал выпускать только в возрасте 42 лет, до этого занимаясь исключительно переводом иностранных книг на русский язык и документальными работами.

Если экспертиза по авторским правам докажет факт воровства, судом будет проведен расчет прибыли писателя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Катя Лель требует извинений и 6,5 миллиона рублей от тяжелобольного Кушанашвили.

* — признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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