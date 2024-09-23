«Совершенно иные возможности»: в России разработали двигатели для полетов в дальний космос

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 36 0

Ковальчук: Курчатовский институт создал двигатели для полетов в дальний космос

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчу рассказал Владимиру Путину о достижениях ученых.

Ученые Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» разработали прототипы ракетных двигателей для полетов в дальний космос. Об этом президенту России Владимиру Путин рассказал президента центра Михаил Ковальчук.

«У нас сегодня есть прототипы двигателей, которые обеспечивают совершенно иную тягу, совершенно иные возможности для полета в дальний космос. Это первое. Например, есть лунная станция на принципе батарейки „Селена“, прототип ее. Мы теперь делаем что-то одно, а дальше максимально стараемся это распространить», — сказал Ковальук.

Также Ковальчук отметил, что сегодня у института два основных приоритета — это энергетика и материаловедение. Однако, как отметил российский лидер, немаловажным фактором в любом достижении являются душа и интеллект. Все это и позволило отечественным ученым стать одними из лучших в мире.

«Если бы мы не умели этого делать, мы бы не вышли в космос и не сделали бы атомную энергетику», — подчеркнул Ковальчук.

Он рассказал главе государства о текущей деятельности центра, в том числе о реализации проекта по созданию первых национальных лабораторий «Курчатовского института», который был запущен по указу Путина в 2008 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал о плюсах от разрыва Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) сотрудничества с учеными из России. О нюансах дальнейшей работы также рассказал Михаил Ковальчук.

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