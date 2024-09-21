Ковальчук рассказал о плюсах от разрыва ЦЕРН сотрудничества с учеными из России

Наши специалисты продолжат трудиться исключительно над отечественными проектами.

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с 1 декабря текущего года закроет российским ученым доступ к Большому адронному коллайдеру (БАР). Как это скажется на российской науке — в интервью 5-tv.ru рассказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Сперва Ковальчук подчеркнул, что недопуск к БАР российских ученых — это не новость. Отказ от услуг россиян постепенно внедряется на протяжении всего последнего года, сейчас в ЦЕРН просто впервые сказали об этом вслух.

«Но я позволю себе сказать, возможно для кого-то странную вещь — для российской науки это положительный момент, так как для развивающихся сегодня в России мегапроектов надо много ученых, инженеров», — отметил глава НИЦ.

По его словам, сегодня в России реализовывают огромный проект по развитию установок мегасайенс. Правительство выделило на него более полутриллиона рублей, а завершить начатое российские умы должны уже к 2030 году. Ковальчук заявил, что такие установки сейчас возводят по всей стране — от Гатчины до Дальнего Востока.

«То есть, у нас в течение ближайших пяти-семи лет будет самая совершенная, самая современная, самая мощная исследовательская инфраструктура в мире», — отметил собеседник.

Российских ученых Ковальчук назвал «интеллектуальными донорами». Он напомнил, что практически все крупные научные проекты в мировой истории начинали советские и российские специалисты. Ситуация, когда ученые из России окажутся отстранены от зарубежных проектов, сыграет на руку России, поскольку лучшие умы будут трудиться только над отечественными проектами.

Председатель НИЦ подчеркнул, что Россия всегда играла роль не только «интеллектуального донора», но и финансового.

«Например, мы внесли в проекты суммарно более двух миллиардов евро за последние десятилетия. Только один проект — лазер на свободных электронах (FEL) — стоил один млрд. 200 млн. евро. 50% внесла Германия, 29% — Россия, а больше десяти европейских стран внесли менее 20%. Мы туда поставляем большое количество разных технологических решений. Вам один пример: в ЦЕРНе в качестве основы для наблюдений бозона Хиггса создано четыре калориметра. Это огромные, высотой с пятиэтажный дом, специальные детекторы, состоящие из сотни тонн кристаллов вольфрамата свинца. Единственная страна, которая смогла разработать и вырастить эти кристаллы в таком количестве — это мы», — объяснил Ковальчук.

Президент НИЦ «Курчатовский институт» заявил, что Россия всегда была и есть «величайшей научной державой». Труды наших ученых заложили начало самых лучших, самых прорывных мировых проектов. В текущей ситуации Россия, оставаясь лидером в научной области, только укрепит и улучшит свои позиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские ученые отдали часть госпремии на закупку РЭБ для Белгородской области.