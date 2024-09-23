Средство от мух не нашли в организмах членов отравившейся под Красноярском семьи

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Последняя из пострадавших детей — 12-летняя девочка — скончалась в реанимации.

Средство от мух не нашли в организмах членов отравившейся под Красноярском семьи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Судмедэкспертиза не обнаружила в организмах членов отравившейся под Красноярском семьи следов инсектицидного средства, которое могло бы стать причиной трагедии. Пробы были взяты у отца детей и одной из девочек. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщило управление Следственного комитета по региону.

До этого стало известно, что четвертый ребенок отравившейся в Красноярском крае семьи, 12-летняя девочка, скончался в реанимации. Также сообщалось, что родители пришли в сознание.

О трагедии в селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края, где отравилась семья с четырьмя несовершеннолетними детьми, стало известно 21 сентября. В этот день около 11 часов утра все члены семьи почувствовали себя плохо и обратились в больницу с признаками пищевого отравления. В результате резкого ухудшения самочувствия шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались в тот же день. Их родных в тяжелом состоянии авиацией доставили в лечебные учреждения Красноярска и Ачинска. Накануне в больнице умер третий ребенок.

Известно, что вечером перед случившимся вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, купленные в местном магазине.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье «Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц». Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что известно об отравлении семьи в Красноярском крае на данный момент.

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