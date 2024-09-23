Теракт в отношении семьи главврача больницы Алешек совершен в Херсонской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 33 0

Супруга медика погибла.

Теракт в отношении семьи главврача больницы Алешек совершен в Херсонской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Теракт совершен в отношении семьи главного врача больницы в Алешках Херсонской области. Погибла его жена, сам медик выжил. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«Нет таких слов, чтобы передать всю чудовищность этого злодеяния. В этом украинские нацисты превзошли даже своих учителей и кумиров — гитлеровских карателей Второй мировой (войны. — Прим. ред.)», — написал он в своем Telegram-канале.

Алексеенко указал, что за врачом следили целенаправленно. Он указал, что этот медик пользуется уважением в регионе. Он предан своей работе и выезжает во все населенные пункты, жителям которых требуется помощь, не глядя на опасность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки украинских беспилотников на регионы России.

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