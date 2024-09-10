СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА ВСУ на регионы России

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Евгения Романова
Евгения Романова 96 0

Всего за минувшую ночь над российскими субъектами было сбито более 140 беспилотников.

СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА ВСУ на регионы России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту массированной атаки дронов армии Украины на регионы России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „б“ части третьей статьи 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в результате нападения погибла женщина, а также пострадали люди.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил детально установить обстоятельства теракта и дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, которые причастны к совершению этого преступления.

Как ранее сообщало Минобороны России, минувшей ночью силы ПВО уничтожили 144 беспилотника самолетного типа над девятью регионами страны. В Подмосковье дрон ударил по многоквартирному жилому дому в Раменском. В результате атаки националистов погибла 46-летняя женщина. Также есть пострадавшие, все они госпитализированы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам Вооруженных сил Украины после начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об атаках украинских БПЛА на Раменское. По ее словам, Украина слабеет, поэтому все больше хочет совершать теракты.

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