СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА ВСУ на регионы России

Всего за минувшую ночь над российскими субъектами было сбито более 140 беспилотников.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту массированной атаки дронов армии Украины на регионы России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „б“ части третьей статьи 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что в результате нападения погибла женщина, а также пострадали люди.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил детально установить обстоятельства теракта и дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, которые причастны к совершению этого преступления.
Как ранее сообщало Минобороны России, минувшей ночью силы ПВО уничтожили 144 беспилотника самолетного типа над девятью регионами страны. В Подмосковье дрон ударил по многоквартирному жилому дому в Раменском. В результате атаки националистов погибла 46-летняя женщина. Также есть пострадавшие, все они госпитализированы.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам Вооруженных сил Украины после начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об атаках украинских БПЛА на Раменское. По ее словам, Украина слабеет, поэтому все больше хочет совершать теракты.
- 10 сент
- Последствия теракта в Подмосковье: в результате атаки дронов ВСУ погибла женщина
- 10 сент
- Появились кадры прилета беспилотника в районе деревни Прудки в Подмосковье
- 10 сент
- «Взрыв и едкий дым»: атака украинских дронов на Раменское квалифицирована как теракт
- 10 сент
- «Не переживайте, котов заберем»: Воробьев о помощи жительнице Раменского после атаки БПЛА
- 10 сент
- Обломки украинского дрона упали на территорию подмосковного аэропорта Жуковский
- 10 сент
- Успел прикрыть жену: житель Раменского рассказал об атаке беспилотников ВСУ
- 10 сент
- «Обезопасить себя»: Песков о необходимости продолжать СВО после атак ВСУ на регионы России
- 10 сент
- Рэпер из «Каспийского груза» показал разрушения в квартире после атаки БПЛА в Раменском
- 10 сент
- «Звериное мщение»: Захарова об атаке украинских БПЛА на подмосковное Раменское
- 10 сент
- Атака украинских дронов на Раменское. Что известно к этому часу
Читайте также
41%
0.72 100.50
0.59
Нашли ошибку?