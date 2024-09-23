Путин поручил рассмотреть вопрос о создании центра применения БПЛА в Якутии

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны рассмотреть вопрос целесообразности создания центра применения БПЛА в Якутии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Минобороны России совместно с исполнительными органами Республики Саха (Якутия) рассмотреть вопрос о целесообразности создания в республике инновационного центра комплексного применения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в перечне поручений.

Отмечается, что доклад по этой теме президент ждет до 1 ноября.

На заседании военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения 19 сентября глава государства сообщил, что до 2030 года в России создадут 48 особых научно-производственных центров по проектированию, испытанию и выпуску беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По словам Путина, в России стартовал национальный проект «Беспилотные авиационные системы», рассчитанный до 2030 года. В числе его приоритетных направлений — содействие разработке и производству отечественных компонентов и материалов для БПЛА.

Президент назвал реализацию проекта ключом к «технологическому суверенитету в важнейшей для нас сфере». Также он обратил внимание на необходимость синергии между крупными научными центрами и малыми предприятиями, которые не могут самостоятельно решить часть задач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на совещании по развитию военно-промышленного комплекса Путин заявил о планах увеличить производство в России беспилотных аппаратов различных типов в десять раз — до полутора миллионов в год.