Умеров заявил о троекратном росте мобилизации на Украине

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 22 0

Для населения страны ситуация только продолжит ухудшаться.

Умеров заявил о троекратном росте мобилизации на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Ppe

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На Украине в три раза выросли показатели по мобилизации населения в ряды Вооруженных сил (ВС). Об этом сообщает глава Минобороны страны Рустем Умеров в авторской колонке украинской версии журнала Forbes.

Как он отмечает, на Украине в пять раз увеличены возможности на подготовку боевиков. По словам Умерова, следующим шагом станет реформа территориальных центров комплектования (ТЦК). Он указал, что в настоящее время функционирует система «Резерв+», с помощью которой граждане получают военно-учетные документы в электронном формате. Это снижает нагрузку на ТЦК.

В Незалежной после объявления мобилизации и ведения военного положения нередки случаи, когда «годных» представителей сильного пола отлавливают на улицах, воруют прямо посреди бела дня. Так, недавно три сотрудника ТЦК в Харькове избили мужчину и увезли. Местные жители просили оставить потенциального боевика в покое, однако сотрудник ТЦК продолжал его бить. Объяснили это тем, что мужчина якобы отказался предоставлять документы, а потом пытался сбежать и напасть на военного.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ обстреляли школу в Запорожской области. В здании находились 106 детей.

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