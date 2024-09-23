ВСУ обстреляли территорию школы в Запорожской области: в здании было 106 детей

Что известно о произошедшем?

ВСУ обстреляли территорию школы в Каменке-Днепровской Запорожской области, в момент атаки в образовательном учреждении находились 106 детей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«На момент обстрела в здании школы находилось 148 человек, из них 106 детей. Сейчас все дети покинули школу и находятся в безопасном месте», — рассказала он, уточнив, что пострадавших в результате атаки, к счастью, нет.

Сейчас на месте произошедшего работают экстренные службы, территория школы и стадиона оцеплена.

Балицкий отметил, что это уже второй случай за неделю, когда националисты наносят удары вблизи образовательных учреждений.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.