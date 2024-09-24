Число жертв после удара Израиля по Ливану выросло до 492 человек

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 58 0

Журналисты назвали эту цифру рекордной за все время конфликта.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Gil Cohen Magen; 5-tv.ru

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Число погибших на территории Ливана после ударов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) выросло до 492 человек. Об этом сообщил Минздрав страны. Ранения разной степени тяжести получили около 1246 пострадавших.

Как выяснилось, среди погибших было 24 ребенка. ЮНИСЕФ (детский фонд ООН, международная организация) призвал к деэскалации ситуации в Ливане. Армия

Израиля нанесла ряд ударов по южным районам 23 сентября. К вечеру дня люди, живущие на юге Ливана, стали перемещаться на север страны.

Местные журналисты отметили, что количество жертв стало рекордным с 2006 года, когда только начинался конфликт Израиля (ЦАХАЛ) и ливанского шиитского движения «Хезболла».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что израильский удар застиг известного ливанского журналиста в прямом эфире. Главный редактор журнала Maraya Фади Будайя чудом остался жив. Стеклянная стена позади журналиста разлетелась, засыпая его осколками. В каком он сейчас состоянии — остается неизвестным.

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