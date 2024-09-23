Израильский удар застиг известного ливанского журналиста в прямом эфире

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Главный редактор журнала Maraya Фади Будайя чудом остался жив.

Израильский удар застиг известного ливанского журналиста в прямом эфире

Фото: www.globallookpress.com/Stringer

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильский удар застиг известного ливанского журналиста Фади Будайю в прямом эфире. Видео инцидента распространяют в сети арабские каналы.

На кадрах видно, как главный редактор журнала Maraya в наушниках располагается перед камерой для ведения эфира. В этот момент раздается громкий хлопок, и стеклянная стена позади журналиста разлетается, засыпая его осколками. Будайя с криком вскакивает и убегает. В каком он сейчас состоянии, не сообщается.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по 400 пусковым установкам организации «Хезболла» в Ливане. Десятки самолетов израильских ВВС атаковали объекты на юге Ливана после получения информации о подготовке удара по израильской территории.

Также сообщается, что ЦАХАЛ начал «упреждающую наступательную операцию» против «Хезболлы». По последним данным, число жертв израильских атак достигло 356, ранены 1,2 тысячи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Израиля опроверг причастность государства к взрывам пейджеров в Ливане.

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