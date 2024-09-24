Комбайны под защитой: фермеры из приграничья собирают урожай даже под обстрелами ВСУ

Боевики ВСУ атакуют гражданских с помощью беспилотников и обстреливают кассетными боеприпасами.

Несмотря на постоянные обстрелы, в приграничных районах сейчас в разгаре уборочная кампания. Чтобы выйти в поля, сельхозпредприятия оборудуют тракторы и комбайны специальной сеткой, а также системами радиоэлектронной борьбы. Они спасают аграриев от вражеских дронов. Все чаще противник использует кассетные боеприпасы.

Под обстрелы боевиков ВСУ попадают и машины спасателей, которые несут дежурство недалеко от границы с Украиной. Из Белгородской области репортаж военного корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

К фермерам приезжаем на большой скорости. Машину на открытой местности лучше не оставлять. В небе могут быть дроны.

Что остается после вражеских ударов видно на обочинах — несколько сгоревших гражданских машин. Под огонь украинских боевиков попал и комбайн во время работы в поле. Водитель выжил.

У некоторых фермеров поля расположены неподалеку от границы. Один из участков — в двух километрах от Украины. ВСУ не только запускают свои дроны, но и накрывают территорию кассетными боеприпасами.

Украинские неонацисты недавно сожгли трактор местного предприятия. Водителя контузило, но он смог выбраться. И таких историй все больше.

«Буквально вчера ребята спасли парня, погрузили, перевезли. В него, в машину, прилетел дрон. К сожалению, прооперировали его. Лишился ноги», — рассказывает директор сельскохозяйственного предприятия Виталий Еременко.

Трофеев в полях соберется на целый музей. Аграрии выкатывают комбайны, если обстановка позволяет, но все равно следят за небом. Рядом сотрудники дежурят с ружьями. Вся техника оснащена специальной сеткой и системами РЭБ, которая уже посадила не один БПЛА противника.

«Два года нас не трогали. А в этом году уже привыкли, первое время жутко было, а сейчас внимания не обращаем», — говорит водитель комбайна Николай Попов.

Когда пищит дрондетектор, здесь уже даже не останавливают работу. Впрочем, и прятаться особо негде. Разве что под технику лезть.

«Мы договорились, что у нас цифра. Не прячемся, мы готовимся, чтобы обеспечить безопасность людей и техники», — говорит заместитель директора сельскохозяйственного предприятия Юрий Горяинов.

В приграничье с риском для жизни работают и пожарные. На кадрах, которые украинские боевики выложили у себя, видно, что машину в Шебекино атакует дрон ВСУ.

«Постоянно наша машина как красная тряпка для быка. „Урал“ сейчас уехал на ремонт, тоже попали по нему. На „мангал“ приземлился дрон и не сдетонировал, отлетел», — рассказывает начальник караульной службы пожарной части Артем Коптев.

Все пожарные машины тоже оборудованы системами радиоэлектронной борьбы, а на борьбу с огнем сотрудники выезжают в бронежилетах и касках. Это теперь неизменное правило.