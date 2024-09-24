Экс-футболисту сборной РФ Бугаеву дали почти десять лет колонии за сбыт наркотиков

|
Евгения Романова
Евгения Романова 17 0

Экс-футболисту сборной РФ Бугаеву дали почти 10 лет колонии за сбыт наркотиков

Экс-футболисту сборной РФ Бугаеву дали почти десять лет колонии за сбыт наркотиков

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спортсмена задержали осенью 2023 года.

Прикубанский районный суд приговорил экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева почти на десять лет колонии за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

«Алексею Бугаеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

Футболиста Алексея Бугаева задержали осенью 2023 года в Краснодаре по подозрению в наркодилерстве. Он при этом попытался сбежать от правоохранителей. В конце октября того же года состоялся суд - спортсмена признали виновным в неповиновении законному распоряжению сотруднику полиции и арестовали на семь суток.

Причем при задержании у Бугаева изъяли сверток с порошкообразным веществом. По данным источника «Известий», спортсмен при себе имел полкилограмма мефедрона. Его Бугаев забрал из тайника и собирался привести в Сочи для сбыта. Против спортсмена возбудили дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере».

Кстати, его адвокат Екатерина Макличенко утверждала, что Бугаев не имел при себе наркотиков во время задержания и он не оказывал сопротивления полицейским. Якобы спортсмен подписывал все бумаги, которые ему давали, и теперь они «выдаются за правду».

Бывший футболист Алексей Бугаев выступал в составе московских клубов «Торпедо» и «Локомотив». В 2004 году он принимал участие в чемпионате Европы в составе сборной России. Всего Бугаев участвовал в семи матчах национальной команды по футболу. После этого он решил завершить карьеру. Бугаев имел многочисленные награды за успехи в спорте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что против актера Евгения Ткачука возбудили дела по двум статьям после задержания в Пулково из-за попытки пронести наркотики.

+17° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
92.92
0.34 103.22
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:46
«С ними нужно посидеть»: певец Шура рассказал о желании съездить в Донбасс
14:35
Экс-футболисту сборной РФ Бугаеву дали почти десять лет колонии за сбыт наркотиков
14:25
В Курской области отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу
14:22
«Не буду стоять, выходи»: в Салехарде водитель автобуса высадил ребенка на кладбище
14:14
Ответственность или отчаяние? Бен Аффлек нанял лучшего в Голливуде адвоката по разводам
14:01
Запихнули в авто и увезли: неизвестные в масках похитили бизнес-леди из Саратовской области

Сейчас читают

Мюнхенский сговор в сентябре 1938 года вырастил оголтелую русофобию чехов сегодня
Синоптики сообщили о наступлении старого бабьего лета - потом зарядят холодные осенние дожди
«Социальный джетлаг»: как выспаться на трудовой неделе
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2