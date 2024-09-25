Всемирный день фармацевта традиционно празднуется 25 сентября. В эту дату принято поздравлять всех специалистов, чья работа связана с реализацией лекарственных препаратов. Подробнее об истории этого праздника, его традициях, а также об интересных фактах о фармацевтике — в материале 5-tv.ru.

История Всемирного дня фармацевта

Дата празднования приурочена к дню основания Международной фармацевтической федерации (International Pharmaceutical Federation, FIP) — всемирной организации, представляющей и защищающей интересы фармацевтической отрасли. В этот день в 1912 году в ходе работы Всемирного конгресса по фармации и фармацевтическим наукам, проходившего в Турции, была образована указанная организация, и в честь этой даты уже в 2009 году Совет FIP призвал ежегодно во всех странах, чьи организации были в нем представлены, отмечать Всемирный день фармацевта.

С тех пор праздник проводится ежегодно с целью привлечения внимания общественности к значимости работы данных специалистов, защиты их прав и интересов, повышения имиджа и популяризации этих профессий.

Сама же Международная фармацевтическая федерация объединяет в своем составе более четырех миллионов профессионалов в области фармацевтики.

Стоит отметить, что российские фармацевты отмечают свой профессиональный праздник дважды в год — 25 сентября с иностранными коллегами и 19 мая. Эта дата была учреждена в 2021 году в честь основания первой в России аптеки. Ее открыл царь Иван Грозный в 1581 году.

Традиции Всемирного дня фармацевта

Каждый год торжество посвящено определенной тематике. В прошлом году она была обозначена как — «Фармация укрепляет систему здравоохранения». Тема всемирного дня в 2024 году — «Фармацевты: удовлетворение потребностей мирового здравоохранения».

На сайте ВОЗ подчеркивается, что фармацевты играют важную роль в национальных системах здравоохранения. Часто именно они становятся первой точкой контакта для получения медицинских консультаций и первичной медико-санитарной помощи у населения.

В России в этот день часто проходят семинары, лекции и тренинги, на которых опытные профессионалы рассказывают о тонкостях профессии молодым фармацевтам. Также принято устраивать мероприятия для профессионалов, на которых они могут повысить свои навыки и научиться чему-то новому.

Однако учеба — это не все, что устраивают для фармацевтов в их праздник. Принято, что в этот день работодатели организовывают для своих сотрудников застолья, устраивают концерты или просто веселые конкурсы, на которых представители этой трудной профессии могут отдохнуть. Особо отличившихся сотрудников награждают премиями.

Что подарить на День фармацевта

Помимо устных благодарностей, которые фармацевтам часто делают их клиенты, в этот день профессионалу можно преподнести и приятный сюрприз. Чаще всего им дарят сладости и сувениры.

Если ваш близкий человек является представителем этой профессии — можно попробовать покреативничать и преподнести ему набор кухонной утвари или предмета интерьера с изображением медицинских символов. Так, отличным подарком может стать шкатулка в виде скорой помощи, винтажная аптечка, а если человек, которому вы дарите подарок, плохо видит — преподнесите ему старинную лупу или пенсне, которыми пользовались первые сотрудники российских аптек.

Интересные факты ко Всемирному дню фармацевта

Coca-Cola и Pepsi-Cola изобрели фармацевты. В 1886 году американский фармацевт Джон Пембертон из города Атланта смешал три части листьев коки и одну часть орехов тропического дерева колы. Полученный напиток он запатентовал как лекарственное средство «от расстройств нервной системы».

Одна из самых знаменитых писательниц в истории Агата Кристи работала фармацевтом во времена Второй мировой войны. Сперва она была военной медсестрой, а потом перешла работать в аптеку.

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