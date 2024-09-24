«С ними нужно посидеть»: певец Шура рассказал о желании съездить в Донбасс
Певец Шура хочет выступить перед бойцами в Донбассе
Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков
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Для солдат очень ценно внимание знаменитостей.
Российский певец Шура хочет выступить перед бойцами в Донбассе вслед за исполнителями SHAMAN и ST. Эпатажный артист намерен поддержать защитников Родины своим творчеством и общением. Об этом он рассказал ведущему подкаста Никите Никитину на «Новом Радио».
«Если позовут и все организуют, то я с удовольствием поеду. Поеду просто с клавишами и одним микрофоном. Там ребятам больше ничего не надо. С ними нужно просто посидеть. Даже не попеть, а поговорить. Мне предлагали несколько раз. Просто все знают мой имидж… Я говорю, чтобы мы это даже не обсуждали, ведь я поеду в джинсах и рубашке», — рассказал исполнитель хита «Твори добро».
Другой музыкант Александр Степанов, известный под псевдонимом ST, в очередной раз выступил перед российскими военными в зоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Ведь солдатам действительно важно, что к ним приезжают.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Шура не хочет заводить наследников.
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