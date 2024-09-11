«Детей не будет в моей жизни»: почему Шура не хочет заводить наследников

Звезда 90-х Шура живет на съемной квартире, хотя у него есть уже две квартиры в столице. Для чего он использует недвижимость, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Певец Шура купил вторую квартиру в Москве. Во сколько миллионов обошлась ему недвижимость? И почему артист до сих пор не справил новоселье? С кем легенда 90-х планирует жить в своих апартаментах? Зачем ищет женщину с ребенком? И какой новый способ заработка придумал музыкант? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это мне в отместку за то, что я жрал наркоту. Когда у тебя есть бабки, это все абсолютно легко. То есть тебе и дадут, и принесут, и в рот ложкой засунут, и все остальное. Просто башку-то включать все равно иногда надо», — заявил артист.

В 2018 году СМИ облетела шокирующая новость: певец Александр Медведев, более известный как Шура, остался без жилья. Артист, который много лет страдал от наркотической зависимости, сам переписал свою просторную квартиру за 35 миллионов рублей на некоего приятеля. Позже знаменитый музыкант заявил: он стал жертвой мошенника. И даже подал в суд, но, увы, проиграл тяжбу.

«Надо все документы проверять, надо брать адвоката, надо брать юриста, надо все смотреть и все читать. А вот эта дружба, которая меня к чему привела? К метро, в котором спать надо ложиться по ночам», — поделился певец.

Произошедшее сильно повлияло на артиста. После потери имущества Шура завязал с вредными привычками, и дела пошли на лад. Теперь он обладатель сразу двух квартир в столице. Первую недвижимость общей площадью 74 «квадрата» он приобрел в ипотеку три года назад. А этим летом взял еще один кредит и купил просторные апартаменты за 70 миллионов рублей.

«Я пока их скуплю сейчас все. Так надо, потихоньку. Это удобно очень, кстати, — ипотека. Мне вот удобно очень. Одна, вторая, третья. Нормально. Закрываю потихоньку каждую. Ничего, живем», — уточнил Шура.

Александр поясняет: для него принципиально важно иметь свою недвижимость. В детстве он ютился в однокомнатной квартире с мамой, бабушкой и братом. После приезда в Москву Шура три дня ночевал в одном из столичных парков, а далее был вынужден снимать одну квартиру на двоих с женщиной древнейшей профессии.

«Привезли артиста какого-то непонятного и сказали: „Займитесь за него, а у людей свои дела“. То есть у братвы свои. Нормально. Три дня в парке пожил, ничего страшного. Когда уже меня нашли и переселили на Ленинский проспект к подруге, ее звали Татьяна. Потом оказалось, что она занимается проституцией», — рассказал артист.

Теперь 49-летнему музыканту точно есть где ночевать. Проблемы с имуществом остались в прошлом. Но певец признался, что так ни разу и не справил новоселье. Шура решил, ему будет выгоднее сдавать свои квартиры в аренду.

«Я ее сдаю теперь. Да, а что она будет стоять просто так», — объяснил он.

Сам певец продолжает ютиться в арендованной квартире возле МКАДа. Живет вдвоем с собакой, к которой относится как к родному ребенку. Из-за гастролей Шура дома бывает редко. Друзья заботятся о питомце.

«Я безумно ее люблю. Не могу забрать к себе домой, потому что у меня в неделю по шесть концертов. И я называю: это мой ребенок. И ей ждать папу каждый день и полчаса папу видеть. И опять полчаса — улетает папа», — уточнил музыкант.

Александр мечтает, что однажды купит загородный дом. Но пока не видит в этом смысла. Говорит, для этого нужна семья. Он лишь недавно помирился с матерью и братом, с которыми не общался много лет. А личная жизнь знаменитости не сложилась. У него нет детей и жены, он ни с кем не встречается.

«Нет, нет, нет. Нет дамы сердца никакой, слава богу», — заявил певец.

Пару лет назад артист решил не заводить детей. Считает, что у него не может быть здорового ребенка.

«Детей не будет в моей жизни, их не будет. Я не позволю никого себе взять из детского дома, не моя вообще история. А сам по себе я давно для себя решил, что зачем подвергать кого-то каким-то там медикаментозным действиям, зная о том, что я и наркоман бывший, и алкогольный. Нафиг это надо, слушай», — отметил Шура.

«Люди, первое, конечно, боятся наследственности. Второе — боятся срыва. Что они не смогут потом этому ребенку дать свое будущее. Знаете, всегда говорят: ни наркоманов, ни алкоголиков бывших не бывает. И этот откат может произойти в любой момент», — высказалась диджей Катя Гусева.

Но Александр не исключает, что однажды захочет жениться. Идеальным вариантом для себя считает женщину с ребенком, которому он готов стать хорошим отчимом.