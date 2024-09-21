Музыкант ST выступил перед российскими военными в зоне СВО

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 29 0

Артист с начала спецоперации по защите Донбасса активно поддерживает бойцов своим творчеством.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Музыкант Александр Степанов, выступающий под псевдонимом ST, выступил перед российскими военными в зоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. По словам артиста, он рад возможности в очередной раз поддержать бойцов своими песнями и личной встречей.

Он отметил, что его встретили тепло и просили исполнить песни «Дай ему сил» и «Каренина». И добавил — солдатам действительно важно, что к ним приезжают. ST во время поездки побывал в нескольких пунктах, пообщался с военнослужащими и спел с ними вместе.

Ранее музыкант выпустил новую песню «Вера, Надежда, Любовь». Как отмечал сам Степанов, композиция стала продолжением хита «Дай ему сил», она посвящена тем, кто прямо сейчас находится в зоне спецоперации. Это еще одно напоминание российским военным, «что их ждут дома и верят в их победу».

Трек «Дай ему сил» вышел зимой 2024 года и быстро набрал популярность. Участники СВО рассказывали журналистам, что эта песня очень здорово поднимает боевой дух. В клипе на композицию два главных героя — комбриг Росгвардии, Герой России Сергей Хайрутдинов и президент РФ Владимир Путин. По мнению ST эти люди олицетворяют понятие патриотизма.

Пресс-служба Росгвардии публиковала видео к песне в своем Telegram-канале. Подчеркивалось, что в него вошли кадры поездки ST в районы проведения спецоперации вместе с гитаристом группы «Звери» Германом Осиповым. «Дай ему сил» вошла в топ-20 самых популярных композиций на отечественных музыкальных платформах.

Ранее, писал 5-tv.ru, юмориста Слепакова* внесли в реестр иностранных агентов из-за антироссийских песен.

Тема:
Спецоперация
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