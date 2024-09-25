«Серьезнее, чем у Байдена»: Трамп заявил об умственных проблемах Харрис

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Трамп заявил, что у Харрис более серьезные когнитивные проблемы, чем у Байдена.

«Серьезнее, чем у Байдена»: Трамп заявил об умственных проблемах Харрис

Фото: www.globallookpress.com/Kent Nishimura - Pool via CNP

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По словам политика, над вице-президентом США смеются во всем мире, и никто не верит в ее шансы стать главой государства.

Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис имеет еще более серьезные умственные проблемы, чем ее шеф, действующий лидер страны Джо Байден. Об этом заявил соперник Харрис на выборах главы государства Дональд Трамп.

«Вы говорите о когнитивных проблемах — у нее они больше, чем у него, по моему мнению», — заявил республиканец на митинге сторонников в штате Джорджия.

По словам Трампа, над Харрис «смеются по всему миру», поскольку никто не может поверить, что у нее есть шансы стать главой США.

Президент РФ Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) назвал Камалу Харрис «фаворитом» России на выборах американского президента после выбывания из гонки Джо Байдена.

«Она так заразительно смеется, что это говорит, что у нее все хорошо», — сыронизировал российский лидер.

С той же иронией Путин выразил надежду, что Харрис в случае ее избрания президентом США воздержится от введения против России такого количества санкций, которое ввел в свое время Трамп.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Харрис заподозрили афазию — потерю способности формулировать свои мысли с помощью слов, а также понимать речь другого человека.

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