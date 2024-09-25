Ждать третьего покушения? В США разгорелся скандал из-за публикации письма Раута

Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа призывает завершить начатое им дело.

Грандиозный скандал в Штатах, поводом для которого послужило письмо организатора второго покушения на Трампа. Сам Райан Рут за решеткой, но в СМИ умудрились опубликовать его послание, где он не только просит прощения, что, стреляя в кандидаты в президенты, промахнулся, но и предлагает закончить это дело за 150 тысяч долларов.

То есть фактически из-под следствия ищет киллера, который уничтожит конкурента республиканца. Тут, похоже, американская демократия превзошла сама себя. Тему продолжит корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

58-летний Райан Уэсли Раут, как выяснилось, сильно облегчил работу следствию. Несостоявшийся убийца, 12 часов пролежавший в кустах с винтовкой у поля для гольфа, где тренировался Дональд Трамп, решил раскрыть свои мотивы. Да еще в эпистолярном жанре. Да еще за несколько месяцев до самой попытки покушения, как будто знал, что не справится.

Раут оставил записку в доме некоего приятеля. Последний вдруг порылся в вещах арестованного — и обнаружил «это послание миру». После чего подконтрольные Демпартии СМИ начали охотно зачитывать в прямом эфире его «откровения». Что удивительно, то же самое делают и республиканские медиа, например, телеканал FOX.

«Это было покушение на Дональда Трампа. Но я подвел вас. Я старался изо всех сил, вложил в свою миссию всю смекалку. Теперь — дело за вами, чтобы закончить работу. И я предложу 150 тысяч долларов тому, кто сможет выполнить ее», — говорится в записке.

Странным образом эту улику — письменный призыв к расправе над кандидатом на пост президента США за вознаграждение — американский Минюст «отдал на откуп журналистам». Фактически, впервые в истории «главной демократии мира» в прямом эфире ищут киллера, который по сходной цене довершит начатое психопатом-одиночкой. Тем более, что на самом деле он совсем не одинок.

«Что наиболее тревожит — в США очень много таких психически нестабильных, фактически, больных людей, которые способны совершать такие поступки. И в этом смысле риторика ненависти, распространяемая демократическими медиа и Демпартией, может спровоцировать кого-то, кто уже находится „на краю“ — и вот-вот сорвется», —заявил подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

Журналисты сейчас изо всех сил пытаются представить Раута закоренелым преступником, дескать, что с такого взять.

«Его первый конфликт с законом — как свидетельство того, что у него всегда будут с этим проблемы, — это еще 2002 год. Тогда в Северной Каролине он забаррикадировался в доме и затем сдался полиции, его арестовали за хранение автоматического оружия», — напомнила сотрудница новостной редакции телеканала CNN Кен Ло.

В криминальной истории Райана Уэсли Раута — и финансовые правонарушения, которые заставили его перебраться из Северной Каролины на Гавайи, и угон автомобиля, на котором он приехал «охотиться на Трампа» и потом 45 минут удирал от полиции. В той же машине следователи нашли написанный от руки перечень мест, где Трамп должен был появиться, и соответствующих дат в августе, сентябре и октябре.

«Из этой записки мы узнали, что у него были подготовлены паспорта, документы для поездок, он искал маршруты в Мексику — и он как раз смог бы скрыться с места преступления», — отметила Мисти Меррис, адвокат.

А чтобы образ психопата и неисправимого нарушителя закона окончательно сложился, американская Фемида арестовала сына Раута — Орана — по обвинению в распространении детской порнографии.

И вот уже кажется: «яблочко от яблони недалеко падает». Один покушавшийся на Трампа в июле в Пенсильвании — убит, другой — пытавшийся сделать то же самое в сентябре во Флориде — может навсегда отправиться за решетку по тяжким уголовным статьям. Но в американском медиа-пространстве словно ждут третьего — кто услышит «зашифрованный» сигнал и исполнит волю демократов.