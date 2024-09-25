Разрешить доступ: в Госдуме назвали три признака зараженного вирусами приложения

Они могут маскироваться под безобидные программы, в том числе игры.

Вирусами могут быть заражены те приложения, которые запрашивают избыточные разрешения, показывают много сторонней рекламы или же если они скачаны с непроверенных сайтов. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

«В первую очередь, угрозу представляют вредоносные программы — вирусы, трояны, шпионские программы. Такие приложения часто замаскированы под безобидные программы, например, игры или утилиты, но их основная цель — получить доступ к личным данным пользователя, таким как пароли, банковская информация и контакты», — сказал он.

Немкин призвал с осторожностью относиться к программам, которые требуют избыточные разрешения — доступ к камере, микрофону, контактам или геолокации, хотя эти функции для работы приложения не нужны. Они, как правило, используют собранные данные для таргетированной рекламы, и могут их продать злоумышленникам.

Также депутат отметил фальшивые программы, которые имитируют популярные программы или сервисы. Например, пользователя могут ввести в заблуждение и предложить скачать якобы официальное приложение банка или соцсети. Вредоносная программа будет красть логины и пароли. Распространяются, как правило, такие приложения через сторонние магазины или по подозрительным ссылкам.

Кроме того, опасны приложения со встроенной рекламой и нежелательным программным обеспечением (ПО). Пользователю показывают ролики или баннеры, перенаправляющие его на мошеннические сайты или предлагающие скачать дополнительные вредоносные программы без ведома человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что последние два месяца мошенники активно используют три схемы с удаленным доступом. Пользователей просят установить фейковое приложение и перейти по фишинговой ссылке, после чего гражданин остается без денег. Сейчас подобные схемы также активно используются, на них приходится 30-40% всех хакерских атак с применением удаленного доступа. Эксперт назвал правила, придерживаясь которых можно избежать потери своих личных данных и денег.