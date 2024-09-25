По ту сторону: украинские беженцы в Европе могут стать бездомными

Эфирная новость 17 0

The Guardian: украинские беженцы в Европе могут стать бездомными

Фото, видео: www.globallookpress.com/Attila Husejnow; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В странах ЕС все меньше желающих приютить у себя выходцев из Незалежной.

Украинские беженцы, которые отправились искать лучшей жизни в Европе, рискуют стать бездомными. Об этом пишет британская газета The Guardian. По данным издания, в странах Европы находится около шести миллионов украинцев, и многие из них вскоре могут остаться без крыши над головой и другой помощи.

К примеру, Венгрия месяц назад ужесточила требования к мигрантам, решив, что поддержку должны получать только приехавшие из регионов, где непосредственно идут боевые действия. Все меньше желающих приютить у себя выходцев с Украины фиксируется и в Великобритании. И в Польше недавно заявили, что отказываются выплачивать беженцам большие пособия, поскольку считают, что тем лучше вернуться на родину и вступить в ряды ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что европейские фермеры возобновили борьбу с украинским зерном. Против его поставок уже выступили представители отрасли из Германии и Испании.

+19° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
92.86
-0.06 103.41
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:14
Похищенную бизнес-леди из Саратовской области нашли с перерезанным горлом
12:03
По ту сторону: украинские беженцы в Европе могут стать бездомными
11:38
Совфед переизбрал Валентину Матвиенко председателем верхней палаты парламента
11:34
Злаковый вопрос: европейские фермеры возобновили борьбу с украинским зерном
11:25
Отправившегося в зону СВО экс-мэра Сочи Копайгородского задержали
11:22
Поругался с Трампом, сходил в музей, взбесил журналистов: как проходит поездка Зеленского в США

Сейчас читают

«Хамло криворожское»: Американцы в шоке от вмешательства Зеленского в их демократию
Российский «Терминатор» готовится к бою. Лучшее видео из зоны СВО
Всемирный день фармацевта — 2024: традиции и история праздника
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака