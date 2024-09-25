ФСБ задержала в Дагестане пособников телефонных мошенников с Украины

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 16 0

Они причастны к более 190 уголовных дел, возбужденных в разных регионах России.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Российские силовики задержали в Дагестане пятерых пособников телефонных мошенников с Украины. Сумма ущерба их деяний составила больше 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Злоумышленники, используя фиктивные документы, заключали с отечественными операторами связи договоры на оказание услуг IP-телефонии в виде получения в пользование многоканальных телефонных номеров фиксированной связи. После чего с помощью специального оборудования они обеспечили доступ к системе многоканальной связи гражданам Украины», — говорится в сообщении.

Аферисты с этих номеров звонили россиянам и представлялись правоохранителями, сотрудниками спецслужб, учреждений кредитно-финансовой сферы. Предварительно, сумма ущерба от действий задержанный составляет больше 100 миллионов рублей, но размер может быть и больше. Больше 190 уголовных дел возбуждено в разных регионах РФ по фактам мошенничества с использованием средств связи.

Сейчас правоохранители проверяют, могли ли задержанные использовать свою выручку для финансирования ВСУ. Против них возбуждено дело о пособничестве в мошенничестве. Фигуранты арестованы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала 15 членов экстремистской религиозной ячейки в Кабардино-Балкарии. Это идеология, как отмечается, основана на отрицании традиционных норм ислама и законов РФ. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

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