ФСБ задержала 15 членов экстремистской религиозной ячейки в Кабардино-Балкарии

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Евгения Романова
Евгения Романова 21 0

Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков;ЦОС ФСБ России;5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии пресекли в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) деятельность экстремистского сообщества, его участники координировали свои действия в мессенджере WhatsАрр*. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В результате проведенных мероприятий в селе Исламей Баксанского района КБР задержаны 15 граждан России, причастные к публичному распространению радикальной идеологии», — говорится в сообщении.

Это идеология, как отмечается, основана на отрицании традиционных норм ислама и законов РФ. Также задержанные причастны к совершению насильственных акций по мотивам религиозной ненависти.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по следующим статьям: «Создание экстремистского сообщества» и «Участие в экстремистском сообществе». Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Правоохранители продолжают проводить ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий с целью установления обстоятельств противоправной деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ в Херсонской области задержала участника «Азова»** за пропаганду терроризма. Фигурант уголовного дела распространял в сети информацию, оправдывающую деятельность запрещенной организации.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

** — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России.

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